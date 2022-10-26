مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع برشلونة أمام فيكتوريا بلزن

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز وتستكمل باق مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الدوري المصري

فاركو × حرس الحدود - 5:00 مساء - أون تايم سبورتس

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دوري أبطال أوروبا

أياكس × ليفربول - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم.

برشلونة × بايرن ميونيخ - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

أتليتكو مدريد × باير ليفركوزن - 9:00 مساء - بي إن الإنجليزية 2.

إينتراخت فرانكفورت × مارسيليا - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

نابولي × جلاسكو رينجرز - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

توتنام × سبورتنج لشبونة - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

كلوب بروج × بورتو - 6:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

إنتر ميلان × فيكتوريا بلزن - 6:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم1.

دوري الدرجة الثانية المصري

طنطا × جمهورية شبين - 3:00 مساء.

كفر الشيخ × المصري بالسلوم - 3:00 مساء.

الأولمبي × المنصورة - 3:00 مساء.

دكرنس × نبروه - 3:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × بروكسي - 3:00 مساء.

سبورتنج × بلدية المحلة - 3:00 مساء.

بايونيرز × الحمام - 3:00 مساء.

هلال مطروح × المجد السكندري - 3:00 مساء.

دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

دينامو بوخاريست × باريس سان جيرمان - 7:45 مساء.

دينامو بوخاريست يلعب في صفوفه كل من علي زين ومحمد ممدوح هاشم لاعبي منتخب مصر.

بيك سزيجد × إليفروم - 7:45 مساء.

أب هاندبولد × برشلونة - 8:45 مساء.

بطولة فيينا المفتوحة للتنس

دينيس نوفاك × ستيفانوس تسيتسيباس 3:30 مساء.

دانييل ميدفيديف × نيكولوز باسيلاشفيلي 5:30 مساء.

NBA

المباريات تقام في صباح يوم الخميس.

ديسترويت بيستونز × أتالانتا هوكس - 1:00 صباحا.

تورونتو رابتورز × فيالديلفيا 1:30 صباحا.

نيو يورك نيكس × تشارلوتش هورنز - 1:30 صباحا.

تشيكاغو بولز - إنديانا بيسرز - 2:00 صباحا.

أوتاه جاز × هوستن روكيتس 3:00 صباحا.

بورتلاند تريل × ميامي هيت 4:00 صباحا.

دينفر ناجتس × لوس أنجليس ليكرز 4:00 صباحا.

دوري أبطال أوروبا للسيدات

ريال مدريد × باريس سان جيرمان - 6:45 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل منهنا

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء الدوري المصري دوري الدرجة الثانية
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