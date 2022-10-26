مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 10:26
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز وتستكمل باق مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
الدوري المصري
فاركو × حرس الحدود - 5:00 مساء - أون تايم سبورتس
دوري أبطال أوروبا
أياكس × ليفربول - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم.
برشلونة × بايرن ميونيخ - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
أتليتكو مدريد × باير ليفركوزن - 9:00 مساء - بي إن الإنجليزية 2.
إينتراخت فرانكفورت × مارسيليا - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
نابولي × جلاسكو رينجرز - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
توتنام × سبورتنج لشبونة - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.
كلوب بروج × بورتو - 6:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
إنتر ميلان × فيكتوريا بلزن - 6:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم1.
دوري الدرجة الثانية المصري
طنطا × جمهورية شبين - 3:00 مساء.
كفر الشيخ × المصري بالسلوم - 3:00 مساء.
الأولمبي × المنصورة - 3:00 مساء.
دكرنس × نبروه - 3:00 مساء.
أبو قير للأسمدة × بروكسي - 3:00 مساء.
سبورتنج × بلدية المحلة - 3:00 مساء.
بايونيرز × الحمام - 3:00 مساء.
هلال مطروح × المجد السكندري - 3:00 مساء.
دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
دينامو بوخاريست × باريس سان جيرمان - 7:45 مساء.
دينامو بوخاريست يلعب في صفوفه كل من علي زين ومحمد ممدوح هاشم لاعبي منتخب مصر.
بيك سزيجد × إليفروم - 7:45 مساء.
أب هاندبولد × برشلونة - 8:45 مساء.
بطولة فيينا المفتوحة للتنس
دينيس نوفاك × ستيفانوس تسيتسيباس 3:30 مساء.
دانييل ميدفيديف × نيكولوز باسيلاشفيلي 5:30 مساء.
NBA
المباريات تقام في صباح يوم الخميس.
ديسترويت بيستونز × أتالانتا هوكس - 1:00 صباحا.
تورونتو رابتورز × فيالديلفيا 1:30 صباحا.
نيو يورك نيكس × تشارلوتش هورنز - 1:30 صباحا.
تشيكاغو بولز - إنديانا بيسرز - 2:00 صباحا.
أوتاه جاز × هوستن روكيتس 3:00 صباحا.
بورتلاند تريل × ميامي هيت 4:00 صباحا.
دينفر ناجتس × لوس أنجليس ليكرز 4:00 صباحا.
دوري أبطال أوروبا للسيدات
ريال مدريد × باريس سان جيرمان - 6:45 مساء.
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