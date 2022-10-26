الكشف عن النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري

كشفت شركة بريزنتيشن سبورت شكل النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري موسم 2021-2022.

ويلتقي الزمالك والأهلي في استاد هزاع بن زايد بالإمارات يوم الجمعة المقبل لحسم هوية بطل كأس السوبر المصري.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

نعلم أن الوقت متأخراً ⏳ إليكم النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري #saib من يحمل اللقب 🏹🦅 ⁦⁦@AbuDhabiSC⁩ pic.twitter.com/W7zqLGIia7 — presentation sports (@Presentation) October 25, 2022

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بتطبيق الوقت الإضافي في المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ووصلت بعثتي الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.