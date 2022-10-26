بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن عقلية الفريق في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح ميلان ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-0 في الجولة الخامسة من المسابقة.

وقال بيولي عبر شبكة سبورت إيطاليا: "مررنا ببداية صعبة، خاصة أننا تفاجئنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب، لكننا تعرفنا على تحركاتهم الدفاعية ولدينا مهاجمين أذكياء للغاية مع فرص كثيرة للتسجيل".

وأضاف "فوز جيد وأداء جيد، لكن تتبقى خطوة وجماهيرنا ستساعدنا أمام سالزبورج".

وواصل "الفريق الآن يعرف كيفية خوض المباريات الحاسمة الآن، خضنا العديد منها في العامين الأخيرين، نعلم أنه لا يجب أن نخطئ".

وتابع "نعلم مدى قوتنا وقوة منافسينا، لا نقلل من أحد أبدا، لكن التأهل لدور الـ 16 بالفعل خطوة للأمام من أجل فريقنا".

وأردف "لدينا الوقت للتحضير للمباراة المقبلة، لكن قبلها أمامنا مواجهة تورينو الذي سبب لنا مشاكل الموسم الماضي في الدوري الإيطالي".

وأكمل "الأهم ألا نفكر في إنهاء المباراة ضد سالزبورج بالتعادل، هذا تفكير خاطئ وليس الطريقة التي نفكر بها في ميلان".

وأتم "مباراة سالزبورج حاسمة وقد تجعل موسمنا أفضل من الموسم الماضي، وهو ما نستهدفه منذ بداية المسابقة".





























































وللمرة الرابعة في تاريخه يحقق ميلان الفوز بـ 4 أهداف خارج أرضه في دوري الأبطال، والأول منذ الفوز على فنربخشة في 2005.

وارتقى ميلان للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني.

ويتفوق ميلان على سالزبورج النمساوي بفارق نقطة واحدة، قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في سان سيرو.

بينما يتصدر تشيلسي الإنجليزي الترتيب برصيد 10 نقاط وحجز بطاقة الصعود.

وتوقف رصيد دينامو زغرب عند 4 نقاط في قاع ترتيب المجموعة.

بذلك يحتاج ميلان للفوز أو التعادل في سان سيرو من أجل التأهل لدور الـ 16.