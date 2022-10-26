بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن عقلية الفريق في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح ميلان ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-0 في الجولة الخامسة من المسابقة.

وقال بيولي عبر شبكة سبورت إيطاليا: "مررنا ببداية صعبة، خاصة أننا تفاجئنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب، لكننا تعرفنا على تحركاتهم الدفاعية ولدينا مهاجمين أذكياء للغاية مع فرص كثيرة للتسجيل".

أخبار متعلقة:
بيولي: الفوز على مونزا لم يكن سهلا.. والإصابات تتحكم في دقائق بعض اللاعبين بيولي: أخبرت الحكم ما فكرت به بعد المباراة.. مصيرنا في دوري الأبطال بأيدينا مؤتمر بيولي: سنظهر بشكل مختلف أمام تشيلسي.. ولحظة ديست ستأتي بيولي يكشف سبب تغيير خطته أمام يوفنتوس.. وطلب من لياو

وأضاف "فوز جيد وأداء جيد، لكن تتبقى خطوة وجماهيرنا ستساعدنا أمام سالزبورج".

وواصل "الفريق الآن يعرف كيفية خوض المباريات الحاسمة الآن، خضنا العديد منها في العامين الأخيرين، نعلم أنه لا يجب أن نخطئ".

وتابع "نعلم مدى قوتنا وقوة منافسينا، لا نقلل من أحد أبدا، لكن التأهل لدور الـ 16 بالفعل خطوة للأمام من أجل فريقنا".

وأردف "لدينا الوقت للتحضير للمباراة المقبلة، لكن قبلها أمامنا مواجهة تورينو الذي سبب لنا مشاكل الموسم الماضي في الدوري الإيطالي".

وأكمل "الأهم ألا نفكر في إنهاء المباراة ضد سالزبورج بالتعادل، هذا تفكير خاطئ وليس الطريقة التي نفكر بها في ميلان".

وأتم "مباراة سالزبورج حاسمة وقد تجعل موسمنا أفضل من الموسم الماضي، وهو ما نستهدفه منذ بداية المسابقة".

وللمرة الرابعة في تاريخه يحقق ميلان الفوز بـ 4 أهداف خارج أرضه في دوري الأبطال، والأول منذ الفوز على فنربخشة في 2005.

وارتقى ميلان للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني.

ويتفوق ميلان على سالزبورج النمساوي بفارق نقطة واحدة، قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في سان سيرو.

بينما يتصدر تشيلسي الإنجليزي الترتيب برصيد 10 نقاط وحجز بطاقة الصعود.

وتوقف رصيد دينامو زغرب عند 4 نقاط في قاع ترتيب المجموعة.

بذلك يحتاج ميلان للفوز أو التعادل في سان سيرو من أجل التأهل لدور الـ 16.

ستيفانو بيولي ميلان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن سيناريوهات تأهل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. هل تحدث المعجزة؟ أليجري: غاضبون ومحبطون.. علينا تحويل الإحباط لحافز مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا بيلينجهام يكشف ما قاله لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي ودورتموند بعد 5 أشهر بلا هزيمة.. ريال مدريد يسقط أمام لايبزيج نتيجة غائبة منذ 2005.. ميلان يكتسح دينامو زغرب بالأربعة لا فوز إذا لم يسجل هالاند.. مانشستر سيتي يتعادل مع دورتموند وباريس يفوز بسباعية
أخر الأخبار
الرياضية: اتحاد جدة يجدد عقد حجازي موسمين 10 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف سبب حضور الخطيب إلى الإمارات قبل لقاء السوبر 26 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - مشاركة 17 منتخبا في بطولة العالم لفرق السيدات في مصر 40 دقيقة | رياضات أخرى
بين ليفاندوفسكي وفالفيردي.. تعرف على قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - السنغال تضرب موعدا ناريا مع مصر في النهائي ساعة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) حرس الحدود.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - شيكا يقود هجوم فاركو.. ومدحت فقوسة يظهر مع حرس الحدود 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة