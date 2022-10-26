جوارديولا يكشف سبب خروج هالاند أمام دورتموند

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي السبب وراء خروج إرلينج هالاند بديلا في بين الشوطين أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

وتعادل مانشستر سيتي سلبيا أمام دورتموند في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

وقال بيب جوارديولا عقب المباراة لـ بي تي سبورت: "خروج هالاند وكانسيلو؟ إرلينج كان يعاني من الحمى قبل المباراة وجواو تلقى ركلةً في قدمه، ولهذا قمنا بتغييرها".

وحول ما إذا كان رياض محرز سيتلقى ركلة الجزاء تالية بعد الإهدار اليوم، أوضح "سنرى ما سيحدث. بالطبع هذه مشكلة لقد أهدرنا 24 أو 25 ركلة جزاء ،معظمها في دوري الأبطال وهذا كثير".

وأضاف "أعجب بالشجاعة عندما يتقدم أحدًا من أجل التسديد لكن هناك مشكلة وعلينا تحسينها. محرز سجّل الكثير من الأهداف المهمة في اللحظات الحاسمةـ خاصة عندما وصلنا إلى الدور نصف النهائي. أنا معجب الشجاعة ولكن بالطبع علينا التحسن".

وتطرق جوارديولا للحديث عن تفاصيل المباراة، وقال: "نجحنا في الشوط الثاني لكن في الأول تلقينا بعض الهجمات المرتدة، كانت إنها سريعة للغاية. وعانيا كفريق".

وأتم "خرجنا من المباراة مثل ما أردنا، نحن في دور الـ16 حتى أن دورتموند لم يرغب في الضغط عالياً. يبدو أنهم اعتقدوا أن التعادل كان مفيدًا لهم ولنا أيضًا".

وحجز فريقا مانشستر سيتي وبورسيا دورتموند مقعدهما في دور الـ16 من المجموعة السابعة.

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة كالآتي:

مانشستر سيتي: 11 نقطة.

بوروسيا دورتموند: 8 نقاط.

إشبيلية: 5 نقاط.

كوبنهاجن: نقطتين.