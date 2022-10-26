في الجول يكشف - ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر بالتعادل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 00:02

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي × الزمالك

مباراة قمة منتظرة جديدة تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

ولكن ماذا إذا انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين، هل ستذهب إلى الوقت الإضافي أم ركلات الترجيح مباشرة؟

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هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

تنص لائحة مباراة السوبر على الذهاب إلى الوقت الإضافي في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وفي حالة استمرار التعادل بعد الوقت الإضافي يلعب الفريقين ركلات الترجيح لتحديد الفائز باللقب.

ووصلت بعثتي الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.

السوبر المصري الأهلي الزمالك
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