بيلينجهام يكشف ما قاله لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي ودورتموند

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 00:00

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

كشف جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند ما قاله لـ إرلينج هالاند عقب نهاية مواجهة مانشستر سيتي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الفريقين وتأهلهما سويا لدور الـ 16 من دوري الأبطال قبل جولة على النهاية.

وقال جود بيلينجهام عبر شبكة بي تي سبورتس الإنجليزية: "التأهل أمر رائع بالنسبة لنا، دفاعيا كنا جيدين، وخرجنا بشباك نظيفة أمام مانشستر سيتي وتأهلنا".

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وأضاف "حدوث ذلك أمر إيجابي لكنني أفكر في أنه يمكننا تقديم أفضل، حظينا بعدة فرص للفوز بالمباراة".

وأكمل "ممتنون لما فعله جريج كوبل في التصدي لركلة الجزاء، سعداء بالتأهل للدور الثاني من دوري الأبطال".

وواصل "من الرائع إيقاف إخراج جميع لاعبي سيتي من المباراة، خاصة إرلينج هالاند لأننا نعلم خطورته".

وأردف "قلت له إن النتيجة الآن بيننا 1-1، لكنني لست راضيا لأنني لم أسجل الليلة".

وأتم "أنا سعيد للتعادل ومواصلة مشوارنا في البطولة".

وغاب إيرلينج هالاند مهاجم سيتي عن التسجيل للمرة الثالثة هذا الموسم، ولم يحقق مانشستر سيتي الانتصار.

ولم يسجل هالاند أمام ليفربول في خسارة سيتي بالدوري الإنجليزي، كذلك لم يشارك أمام كوبنهاجن وتعادل الفريق السماوي.

ووصل سيتي إلى النقطة 11 في صدارة المجموعة السابعة، بينما رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني.

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 58 حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قبل إيمري تشان.

وشارك هالاند في بداية المباراة قبل أن يغادر الملعب بين الشوطين وشارك بدلا منه بيرناردو سيلفا.

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