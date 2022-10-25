مؤتمر كلوب - عن مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام مانشستر سيتي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول موقف اللاعبين المصابيين قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا أمام أياكس على ملعب أمستردام أرينا في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لا يزال تياجو ألكانترا غير جاهز وماتيب أيضا، لكن إبراهيما كوناتي جاهز لعب الدقائق الأولى".

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وأضاف "تدرب كوناتي بشكل جيد للغاية أول مرة أمس، لم يمض وقتًا طويلاً ولكن لديه شيء عضلي، لست متأكدًا من أنه من المنطقي أن يلعب المباراة كاملة".

وتابع "حالة نابي كيتا وأولكس تشامبرلين متشابهة، الجميع أخبرني أنهما لن يكونا مستعدين (في الوقت المناسب)".

وأتم "داروين جيد، تدرب أمس واليوم، في هذه اللحظة هو متاح".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

نابولي: 12 نقطة.

ليفربول: 9 نقاط.

أياكس: 3 نقاط.

رينجرز: دون نقاط.

ليفربول أياكس دوري أبطال أوروبا
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