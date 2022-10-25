اتحاد الكرة يعلن فتح باب حجز تذاكر لقاء ومصر وبلجيكا وأسعارها

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 23:31

كتب : أحمد الخولي

مصر - بلجيكا

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء فتح باب الحجز لتذاكر لقاء منتخب مصر ضد بلجيكا الودي الذي سيقام في الكويت.

ويواجه منتخب بلجيكا منافسه مصر في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل في ملعب جابر الأحمد في إطار استعدادات الأول لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

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10 دينار كويتي للمدرجات خلف المرمى علوي.

20 دينار كويتي خلف المرمى سفلي.

40 دينار كويتي الدرجة الأولى سفلي.

60 دينار كويتي خلف المرمى وقوف سفلي.

50 دينار كويتي الدرجة الثانية سفلي.

70 دينار كويتي الدرجة الثانية علوي.

100 دينار كويتي المقصورة.

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في المونديال بجوار كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

مصر بلجيكا كأس العالم
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