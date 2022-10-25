لاهزيمة النسور مستمرة.. رباعية بنفيكا تقصي يوفنتوس وتؤهله لـ دور الـ16

عودة غير مكتلمة شهدتها مباراة بنفيكا ويوفنتوس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز بنفيكا على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجلهم: أنطونيو سيلفا وجواو ماريو ورافا سيلفا (اثنين) وأحرز مويس كين وأركادوش ميليك وويستون ماكيني.

ويواصل بنفيكا سلسلة اللاهزيمة بواقع 20 مباراة، فاز في 16 وتعادل في أربع.

وارتفع رصيد بنفيكا عند النقطة 11 في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بالنقاط ذاتها لكن الأخير يتفوق في عدد الأهداف.

فيما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة الثالثة في المركز الثالث ويتعقد حظوظه في المجموعة التاسعة.

التشكيل

بدأ مويس كين أساسيا في تشكيل يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي في مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل لأول مرة في الجولة الماضية أمام إمبولي.

بينما اختار شميدت البدء بـ جونكالو راموس كمهاجم وحيد، ومن خلفه رافا سيلفا، وجواو ماريو، وفريدريك أورسنيس.

أحداث المباراة

افتتح بنفيكا التسجيل عند الدقيقة 17 عن طريق أنطونيو سيلفا الذي استقبل عرضية مثالية من إنزو فرنانديز سددها بالرأس لتسكن منتصف شباك يوفنتوس.

وأدرك يوفنتوس التعادل سريعا عند الدقيقة 21 عن طريق مويس كين الذي تابع الكرة بعدما تصدى حارس مرمى بنفيكا لرأسية فلاهوفيتش.

وحاول دوسان فلاهوفيتش مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 23 عن طريق رأسية لكن يتصدى لها حارس بنفيكا بنجاح.

وتحصّل بنفيكا على ركلة جزاء عند الدقيقة 28، انبرى لها جواو ماريو وسددها بنجاح في الزاوية اليسرى العلوية للشباك.

جاء الرد سريعا من جانب يوفنتوس عند الدقيقة 34 عن طريق فلاهوفيتش من جديد لكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيسر.

ووسّع بنفيكا النتيجة عند الدقيقة 35 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق رافا سيلفا الذي سدد كرة بالكعب في الشباك بعد تمريرة رائعة من جواو ماريو.

استمرار السيطرة

توالت بنفيكا على مرمى يوفنتوس، وعاد رافا سيلفا وسجّل الهدف الرابع عند الدقيقة 50 في الشباك بعد تمريرة مثالية من أليخاندرو جريمالدو لتسكن بالأخير.

وحاول بنفيكا جعل النتيجة تاريخية أما يوفنتوس، تلك المرة عن طريق جونكالو راموس عند الدقيقة 65 الذي سدد كرة ضعيفة تصدلى لها تشيزني بنجاح.

وكاد رافا سيلفا أن يسجل هدفه الشخصي الثالث عند الدقيقة 76 لكن اعتلت تسديدته العارضة مباشرة.

دقائق مجنونة

دفع ماسيميليانو أليجري بالثنائي الشاب صامويل إيلينج وماتياس سوليه الذي كان نقطة تحول في المباراة لم تكتمل.

وفي الدقيقة 77 استفاق يوفنتوس وحاول السيطرة وسجل الهدف الثاني عن طريق أركادوش ميليك بعد عرضية مثالية من إيلينج انتهت بالشباك بشكل مثالي.

ثم بعد دقيقتين، سجل ويستون ماكيني الهدف الرابع بعد انطلاقة من إيلينج وعرضية أبعدها حارس بنفيكا، ليسدد سوليه بتصويبة أبعدها أوتامندي من على خط المرمى، فتابعها ويستون ماكيني في المرمى الخالي.

عاد بنفيكا وسيطر على كرته عن طريق رافا سيلفا الذي انفرد بالكرة لكن اصطدمت تسديدته القائم. لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 ولا تكتمل العودة.