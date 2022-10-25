لاهزيمة النسور مستمرة.. رباعية بنفيكا تقصي يوفنتوس وتؤهله لـ دور الـ16

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

رافا سيلفا - بنفيكا - يوفنتوس

عودة غير مكتلمة شهدتها مباراة بنفيكا ويوفنتوس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز بنفيكا على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجلهم: أنطونيو سيلفا وجواو ماريو ورافا سيلفا (اثنين) وأحرز مويس كين وأركادوش ميليك وويستون ماكيني.

ويواصل بنفيكا سلسلة اللاهزيمة بواقع 20 مباراة، فاز في 16 وتعادل في أربع.

أخبار متعلقة:
انتهت دوري الأبطال - يوفنتوس (3) (4) بنفيكا.. وباريس يكتسح بسباعية تشكيل دوري الأبطال - مويس كين يقود هجوم يوفنتوس.. وأوتاميندي في دفاع بنفيكا يوفنتوس يحقق فوزه الأكبر في الموسم ويسحق إمبولي بالأربعة قلق في منتخب الأرجنتين.. يوفنتوس يعلن غياب باريدس للإصابة

وارتفع رصيد بنفيكا عند النقطة 11 في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بالنقاط ذاتها لكن الأخير يتفوق في عدد الأهداف.

فيما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة الثالثة في المركز الثالث ويتعقد حظوظه في المجموعة التاسعة.

التشكيل

بدأ مويس كين أساسيا في تشكيل يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي في مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل لأول مرة في الجولة الماضية أمام إمبولي.

بينما اختار شميدت البدء بـ جونكالو راموس كمهاجم وحيد، ومن خلفه رافا سيلفا، وجواو ماريو، وفريدريك أورسنيس.

أحداث المباراة

افتتح بنفيكا التسجيل عند الدقيقة 17 عن طريق أنطونيو سيلفا الذي استقبل عرضية مثالية من إنزو فرنانديز سددها بالرأس لتسكن منتصف شباك يوفنتوس.

وأدرك يوفنتوس التعادل سريعا عند الدقيقة 21 عن طريق مويس كين الذي تابع الكرة بعدما تصدى حارس مرمى بنفيكا لرأسية فلاهوفيتش.

وحاول دوسان فلاهوفيتش مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 23 عن طريق رأسية لكن يتصدى لها حارس بنفيكا بنجاح.

وتحصّل بنفيكا على ركلة جزاء عند الدقيقة 28، انبرى لها جواو ماريو وسددها بنجاح في الزاوية اليسرى العلوية للشباك.

جاء الرد سريعا من جانب يوفنتوس عند الدقيقة 34 عن طريق فلاهوفيتش من جديد لكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيسر.

ووسّع بنفيكا النتيجة عند الدقيقة 35 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق رافا سيلفا الذي سدد كرة بالكعب في الشباك بعد تمريرة رائعة من جواو ماريو.

استمرار السيطرة

توالت بنفيكا على مرمى يوفنتوس، وعاد رافا سيلفا وسجّل الهدف الرابع عند الدقيقة 50 في الشباك بعد تمريرة مثالية من أليخاندرو جريمالدو لتسكن بالأخير.

وحاول بنفيكا جعل النتيجة تاريخية أما يوفنتوس، تلك المرة عن طريق جونكالو راموس عند الدقيقة 65 الذي سدد كرة ضعيفة تصدلى لها تشيزني بنجاح.

وكاد رافا سيلفا أن يسجل هدفه الشخصي الثالث عند الدقيقة 76 لكن اعتلت تسديدته العارضة مباشرة.

دقائق مجنونة

دفع ماسيميليانو أليجري بالثنائي الشاب صامويل إيلينج وماتياس سوليه الذي كان نقطة تحول في المباراة لم تكتمل.

وفي الدقيقة 77 استفاق يوفنتوس وحاول السيطرة وسجل الهدف الثاني عن طريق أركادوش ميليك بعد عرضية مثالية من إيلينج انتهت بالشباك بشكل مثالي.

ثم بعد دقيقتين، سجل ويستون ماكيني الهدف الرابع بعد انطلاقة من إيلينج وعرضية أبعدها حارس بنفيكا، ليسدد سوليه بتصويبة أبعدها أوتامندي من على خط المرمى، فتابعها ويستون ماكيني في المرمى الخالي.

عاد بنفيكا وسيطر على كرته عن طريق رافا سيلفا الذي انفرد بالكرة لكن اصطدمت تسديدته القائم. لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 ولا تكتمل العودة.

دوري أبطال أوروبا؟؟ يوفنتوس بنفيكا
نرشح لكم
جوارديولا يكشف سبب خروج هالاند أمام دورتموند مؤتمر كلوب - عن مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال بعد 5 أشهر بلا هزيمة.. ريال مدريد يسقط أمام لايبزيج فان دايك: نريد أن نظهر أننا ليفربول أحد أكبر الأندية في أوروبا أمام أياكس ثنائية كوفاسيتش وهافرتز تقود تشيلسي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج تشكيل سان جيرمان – ميسي ومبابي ونيمار يقودون الهجوم الناري تشكيل دوري الأبطال - مويس كين يقود هجوم يوفنتوس.. وأوتاميندي في دفاع بنفيكا تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء أمام لايبزيج بعد التأهل لدور الـ16
أخر الأخبار
بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يكشف سبب خروج هالاند أمام دورتموند 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر بالتعادل ساعة | الكرة المصرية
بيلينجهام يكشف ما قاله لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي ودورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كلوب - عن مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن فتح باب حجز تذاكر لقاء ومصر وبلجيكا وأسعارها ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخطاب المنتشر بشأن ملابس السوبر مزور لـ3 أسباب ساعة | الكرة المصرية
لاهزيمة النسور مستمرة.. رباعية بنفيكا تقصي يوفنتوس وتؤهله لـ دور الـ16 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة