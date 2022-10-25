بعد 5 أشهر بلا هزيمة.. ريال مدريد يسقط أمام لايبزيج

بعد 20 مباراة بلا هزيمة في كل البطولات منذ الثامن من شهر مايو الماضي سقط ريال مدريد وهُزم للمرة الأولى.

وخسر ريال مدريد أمام منافسه لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وحل ريال مدريد ضيفا على لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا ضمن خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

افتتح جوسكو جفارديول أهداف المباراة للايبزيج في الدقيقة 13.

وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد ذلك بخمس دقائق.

وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 44.

وسجل تيمو فيرنر الهدف الثالث للايبزيج في الدقيقة 81.

وقلص رودريجو النتيجة لريال مدريد بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي سيلتيك بارك في اسكتنلدا، تعادل سيلتيك إيجابيا بهدف لمثله مع منافسه شاختار دونتسيك.

افتتح جيورجيوس جياكوماكيس في الدقيقة 34.

وأدرك ميخايلو مودريك التعادل للفريق الأوكراني في الدقيقة 58.

بتلك النتائج تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويليه لايبزيج بتسع نقاط.

فيما يأتي شاختار ثالثا بست نقاط وأخيرا سيلتيك بنقطتين.

5 أشهر بلا هزيمة

تعود آخر هزيمة لريال مدريد إلى شهر مايو الماضي، حينما سقط آنذاك في دربي العاصمة أمام أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

ومنذ ذلك الحين خاض الفريق الملكي 20 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي والجاري ولم يخسر أبدا.

إلى أن استطاع لايبزيج إنهاء تلك السلسلة اليوم.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل لايبزيج وكاد إيميل فروسبرج يسجل هدفا لكن تيبو كورتوا تصدى له.

وفي الدقيقة 13 كاد أندري سيلفا يسجل هدفا لأصحاب الأرض لكن كورتوا كان له بالمرصاد مجددا.

لكن رغم التصدي تابع جوسكو جفارديول الكرة برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للايبزيج.

وكاد نكونكو يسجل هدفا ثانيا للفريق الألماني لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 18 سجل نكونكو هدفا ثانيا من تسديدة ليعلن بها عن الهدف الثاني للايبزيج.

استفاق ريال مدريد بعد ذلك وسدد رودريجو كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 44 أرسل ماركو أسينسيو عرضية قابلها فينيسيوس جونيور برأسه ليعلن عن الهدف الأول لريال مدريد.

وجاء الشوط الثاني هادئا في أغلب أحداثه إلى أن جاءت الدقيقة 81 حينما سجل فيرنر هدفا ثالثا للايبزيج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبينما كانت المباراة في طريقها للنهاية حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد عرقلة نكونكو لرودريجو.

وسجل رودريجو ركلة الجزاء بنجاح ليعلن بها عن الهدف الثاني لريال مدريد ونهاية المباراة.