نتيجة غائبة منذ 2005.. ميلان يكتسح دينامو زغرب بالأربعة

اكتسح ميلان الإيطالي مستضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو وتوماسو بوبيجا ورافائيل لياو، وهدف عكسي من روبرت ليبوبيشتيتش.

وللمرة الرابعة في تاريخه يحقق ميلان الفوز بـ 4 أهداف خارج أرضه في دوري الأبطال، والأول منذ الفوز على فنربخشة في 2005.

وارتقى ميلان للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني.

ويتفوق ميلان على سالزبورج النمساوي بفارق نقطة واحدة، قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في سان سيرو.

بينما يتصدر تشيلسي الإنجليزي الترتيب برصيد 10 نقاط وحجز بطاقة الصعود.

وتوقف رصيد دينامو زغرب عند 4 نقاط في قاع ترتيب المجموعة.

بذلك يحتاج ميلان للفوز أو التعادل في سان سيرو من أجل التأهل لدور الـ 16.





























































التشكيل

قاد الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان بعدما على مقاعد بدلاء ميلان في مواجهة مونزا الأسبوع الحالي من الدوري الإيطالي.

وعوض البلجيكي شارل دي كيتلاري غياب الإسباني براهيم دياز.

وصف المباراة

ظلت الدقائق الأولى من المباراة هادئة بين الفريقين حتى مرور نصف ساعة على صافرة البداية.

الحارس الكرواتي ديمونيك ليفاكوفيتش تألق في التصدي لرأسية أوليفييه جيرو في الدقيقة 31.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، أرسل ساندرو تونالي عرضية من ركلة ثابتة أودعها ماتيو جابيا برأسية في الشباك، مسجلا أول أهداف ميلان في اللقاء.

وأصبح جابيا (23 عاما و4 أيام) ثاني أصغر مدافع يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا مع ميلان، بعد كريستيان بانوتشي (20 سنة و233 يوما).

في الشوط الثاني بدأ ميلان المباراة بشكل مغاير، مجهود فردي من رافائيل لياو الذي توغل وانفرد وسجل بتسديدة أرضية هدف التعادل في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 58 احتسب الحكم ركلة جزاء لميلان.

ركلة انبرى لها أوليفييه جيرو وسجل في الشباك معلنا الهدف الثالث للروسونيري.

وبعد 10 دقائق أضاف ميلان الهدف الرابع بعد عرضية من لياو سجلها روبرت ليبوبيشتيتش في الشباك بالخطأ في مرماه..

في الدقيقة 82 سجل البديل توماسو بوبيجا هدفا ألغي بداعي التسلل.

وبعد دقيقتين أهدر البديل الآخر رادي كرونيتش انفرادا تاما.

الدقائق الأخيرة مرت وانتهت المباراة بفوز الروسونيري مع خطوة تفصله عن التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال.