لا فوز إذا لم يسجل هالاند.. مانشستر سيتي يتعادل مع دورتموند وباريس يفوز بسباعية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

ركلة جزاء رياض محرز المهدرة أمام دورتموند

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني سلبيا في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب سيجنال إيدونا بارك.

وغاب إيرلينج هالاند مهاجم سيتي عن التسجيل للمرة الثالثة هذا الموسم، ولم يحقق مانشستر سيتي الانتصار.

ولم يسجل هالاند أمام ليفربول في خسارة سيتي بالدوري الإنجليزي، كذلك لم يشارك أمام كوبنهاجن وتعادل الفريق السماوي.

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ووصل سيتي إلى النقطة 11 في صدارة المجموعة السابعة، بينما رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني.

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 58 حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قبل إيمري تشان.

وشارك هالاند في بداية المباراة قبل أن يغادر الملعب بين الشوطين وشارك بدلا منه بيرناردو سيلفا.

باريس سان جيرمان

في مباراة أخرى فاز باريس سان جيرمان على مكابي حيفا ضمن منافسات المجموعة الثامنة بنتيجة 7-2.

وسجل سباعية باريس كل من ليونيل ميسي هدفين، ومبابي هدفين، وهدف لكل من نيمار وكارلوس سولير، وهدف سجله مدافع الفريق الخصم بالخطأ في مرماه.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 11 في الصدارة، بالتساوي مع بنفيكا البرتغالي الذي فاز على يوفنتوس بنتيجة 4-3.

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