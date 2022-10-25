خالد جلال: الخطأ الوحيد الذي ارتكبه البنك الأهلي جاء منه هدف سموحة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

خالد جلال مدرب البنك الأهلي

أبدى خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي عدم رضاه بعد التعادل أمام سموحة على استاد الإسكندرية.

وتعادل البنك الأهلي في المباراة السبعين له في الدوري المصري أمام سموحة في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال خالد جلال في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 1: "النتيجة غير مرضية لطموحات البنك الأهلي، لكن ظروف المباراة أجبرتنا على ذلك".

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وأضاف "ضغطنا في المباراة بشكل جيد لكن عناصر الفريق لم تكن في مستواها في الشوط الأول".

وتابع "تعاملنا مع المباراة بشكل إيجابي، الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه جاء منه الهدف وهذا لا يقلل من فريق سموحة".

وأتم "لم ينقصنا سوى التركيز أمام المرمى لإنهاء الهجمات".

وحصد الموج الأزرق النقطة الأولى في الموسم بعدما خسر في الجولة الماضية من الزمالك.

النتيجة رفعت رصيد البنك إلى نقطتين بعد التعادل في الجولة الأولى ضد فاركو.

تعادل هو الرابع بين طارق العشري المدير الفني لسموحة وخالد جلال المدير الفني للبنك في الدوري المصري خلال 4 مباريات.

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