خالد جلال: الخطأ الوحيد الذي ارتكبه البنك الأهلي جاء منه هدف سموحة

أبدى خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي عدم رضاه بعد التعادل أمام سموحة على استاد الإسكندرية.

وتعادل البنك الأهلي في المباراة السبعين له في الدوري المصري أمام سموحة في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال خالد جلال في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 1: "النتيجة غير مرضية لطموحات البنك الأهلي، لكن ظروف المباراة أجبرتنا على ذلك".

وأضاف "ضغطنا في المباراة بشكل جيد لكن عناصر الفريق لم تكن في مستواها في الشوط الأول".

وتابع "تعاملنا مع المباراة بشكل إيجابي، الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه جاء منه الهدف وهذا لا يقلل من فريق سموحة".

وأتم "لم ينقصنا سوى التركيز أمام المرمى لإنهاء الهجمات".

وحصد الموج الأزرق النقطة الأولى في الموسم بعدما خسر في الجولة الماضية من الزمالك.