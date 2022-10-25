فان دايك: نريد أن نظهر أننا ليفربول أحد أكبر الأندية في أوروبا أمام أياكس

شدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أنّ الفريق عليه أن يظهر غدا الأربعاء أنه أحد أكبر الأندية في أوروبا أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على أياكس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

وقال فان دايك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من الواضح أننا لا نحب وضعنا ونريد تحسينه وسنحاول إظهار قوتنا غدا".

وأضاف "لم نأت إلى هنا للدفاع أو التعادل، نريد الفوز وإظهار كفاءتنا والحصول على شعور جيد من أدائنا".

وتابع "كل مباراة نلعبها، سواء في ملعبنا أو خارج أرضنا، هي مهمة صعبة وتتطلب تحضير مختلفا".

وأردف "لا أعتقد أن هناك وقتًا للصدمة، يمكن للجميع النظر في المرآة ومعرفة ما إذا كانوا قد فعلوا شيئًا جيدًا أم لا كما يفعلون عادة".

وواصل "نريد أن نظهر غدًا أننا ليفربول، أحد أكبر الفرق في العالم"

وأتم "نحن نعلم مدى صعوبة الأمر، لكنهم يعرفون مدى صعوبة الأمر أيضًا".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

نابولي: 12 نقطة.

ليفربول: 9 نقاط.

أياكس: 3 نقاط.

رينجرز: دون نقاط.