انطلاق بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية الأربعاء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية

تنطلق غدا الأربعاء بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية.

وتشهد البطولة في نسختها الأولى، مشاركة 4 جامعات.

الجامعات المشاركة:

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جامعة النيل

جامعة الجلالة

الأكاديمية البحرية

الجامعة البريطانية

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وتقام البطولة على مدار يوم واحد لتحديد الفائز باللقب.

وتشهد البطولة توزيع جائزتي أفضل لاعب والهداف عقب نهايتها.

ويشارك FilGoal.com بصفته الشريك الإعلامي للبطولة.

بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية
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