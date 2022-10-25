انطلاق بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية الأربعاء
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
تنطلق غدا الأربعاء بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية.
وتشهد البطولة في نسختها الأولى، مشاركة 4 جامعات.
الجامعات المشاركة:
جامعة النيل
جامعة الجلالة
الأكاديمية البحرية
الجامعة البريطانية
وتقام البطولة على مدار يوم واحد لتحديد الفائز باللقب.
وتشهد البطولة توزيع جائزتي أفضل لاعب والهداف عقب نهايتها.
ويشارك FilGoal.com بصفته الشريك الإعلامي للبطولة.
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