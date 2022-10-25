العشري: تأثرنا في الشوط الثاني أمام البنك الأهلي بسبب مباراة الزمالك

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 21:05

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - سموحة

أشار طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة بتأثر لاعبيه بالجهد البدني في الشوط الثاني أمام البنك الأهلي بسبب مباراة الزمالك الماضية.

وحصد سموحة نقطته الأولى في الموسم بتعادل مع البنك الأهلي في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

وقال العشري عقب نهاية اللقاء: "الأداء تراجع خلال الشوط الثاني ووضح تأثر اللاعبين بالجهد البدني الكبير المبذول خلال مباراة الزمالك الماضية".

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وأكمل "راضٍ عن الحصول على نقطة اليوم من المباراة خلال الوقت الحالي والاتجاه للتركيز في المباراة القادمة أمام فريق حرس الحدود ".

وشدد “سموحة سوف يتجه للاعتماد على اللاعبين المميزين والواعدين من قطاع الناشئين في الفترة القادمة بشكل كبير بعد المردود الجيد الذي قدموه في الفترة الماضية".

وأضاف "هؤلاء قادرين على تقديم مستوى جيد مع الفريق الأول خلال المباريات المقبلة".

وأشاد باللاعب الصباحي عماد الذي شارك كبديل في مباراة اليوم وقدم مستوى جيد.

وأوضح "فضّلنا عدم المجازفة بالدفع بـ حسين فيصل خلال لقاء اليوم بسبب الإصابة خلال الإحماء قبل لقاء اليوم وفضلنا منحه راحة سلبية استعدادا لمباراة حرس الحدود خلال أيام".

وأتم "سموحة يجب أن يظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة والاعتماد على اللاعبين من قطاع الناشئين شيء ضروري والمجازفة بهم لابد منها لتقديم مستوى أفضل".

وحصد الموج الأزرق النقطة الأولى في الموسم بعدما خسر في الجولة الماضية من الزمالك.

النتيجة رفعت رصيد البنك إلى نقطتين بعد التعادل في الجولة الأولى ضد فاركو.

تعادل هو الرابع بين طارق العشري المدير الفني لسموحة وخالد جلال المدير الفني للبنك في الدوري المصري خلال 4 مباريات.

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