مران الزمالك - تقسيمة فنية بمنتصف الملعب استعدادا للسوبر

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية بمنتصف الملعب خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلالها على بعض الجوانب الفنية والخططية، وشهدت التقسيمة حماس كبير بين اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وخاض حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال المران.

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شاهد تدريبات الزمالك في استاد طحنون بن محمد استعداداً للسوبر المصري أمام الأهلي #السوبر_المصري pic.twitter.com/4GBvrlQmYh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 25, 2022

وركز مدرب الحراس على بعض الجوانب الفنية وتدريب حراس المرمى على سرعة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الإمارات عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.