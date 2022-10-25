ثنائية كوفاسيتش وهافرتز تقود تشيلسي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج

تأهل تشيلسي إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام سالزبورج بهدفين مقابل هدف.

وسجل ماتيو كوفاسيتش وكاي هافرتز هدفي تشيلسي وأحرز تشوكوبويكي أدامو هدف سالزبورج.

التشكيل

غاب كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي عن التشكيل الأساسي وفيما بدأ كريستيان بوليسيتش.

أحداث المباراة

سجّل تشيلسي الهدف الأول من أول كرة خطيرة أتيحت إليه عند الدقيقة 23 عن طريق ماتيو كوفاسيتش الذي سدد كرة على الطائر على يمين حارس مرمى سالزبورج بعد تمريرة من كاي هافرتز.

وحاول تشيلسي مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 26 عن طريق رأسية من بيير إيميريك أوباميانج لكن تصدى لها الحارس فيليب كوهن بشكل رائع.

وعاد أوباميانج وهدد المرمى من جديد بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 32 ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس كوهن ثم شتتها الدفاع.

وجاءت أول محاولات سالزبورج على مرمى تشيلسي عند الدقيقة 35 عن طريق نواه أوكافور الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس كيبا بثبات.

واستعاد تشيلسي زمام المباراة عند الدقيقة 36 وعاد لتهديد مرمى سالزبورج عن طريق رحيم ستيرلينج الذي انطلق بالكرة على الجانب الأيسر ثم مرر الكرة لداخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع لخارج الملعب.

ومع نهاية الشوط الأول توالت هجمات البلوز على مرمى سالزبورج وتلك المرة عن طريق بوليسيتش الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها هافرتز برأسية من أمام المرمى ولكن تصدى لها الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع سالزبورج تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 سريعا عن طريق تشوكوبويكي أدامو الذي حول عرضية سيميليان ووبر من لمسة واحدة إلى هدفٍ في الشباك على يمين كيبا.

أبى تشيلسي أن ينتهي اللقاء بالتعادل، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق كاي هافرتز الذي أطلق تسديدة قوية مرت في أعلى الزاوية اليمنى لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك.

وحاول سالزبورج إدارك التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن ديجون كاميري الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها كيبا. وتنتهي المباراة بفوز البلوز بنتيجة 2-1.