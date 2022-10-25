انتهت دوري الأبطال - يوفنتوس (3) (4) بنفيكا.. وباريس يكتسح بسباعية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، ويحل يوفنتوس ضيفا على بنفيكا، ويلتقي باريس سان جيرمان مع ماكابي حيفا.

ويتصدر باريس سان جيرمان وبنفيكا ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس وماكابي المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

بنفيكا × يوفنتوس

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت بفوز بنفيكا 4-3.

ق 85: رافا سيلفا ينفرد ويسدد كرة قوية ترتطم بالقاااائم

ق 80: جوووول عرضية من إيلينج وتسديدة من ماكيني تسكن الشباك.

ق 77: جووول ميليك يسجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية من صامويل إيلينج

ق 73: عرضية من جواو بيدرو وتسديدة مباشرة من رافا سيلفا تمر أعلى العارضة.

ق 50: جووول رافا سيلفا يسجل الراااابع بعد تمريرة بينية من جريمالدو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جوووووول بنفيكا والثالث.. عرضية قوية من جواو ماريو يودعها رافا سيلفا بالكعب في الشباك.

ق 28: جوووووول بنفيكا والثاني.. جواو ماريو يسجل من ركلة جزاء للنسور.

ق 27: ركلة جزاء لبنفيكا بعد لمسة يد على خوان كوادرادو.

ق 24: الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو يحتسب الهدف والتعااادل.

ق 21: جوووووول التعااادل من تسجيل فلاهوفيتش لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 17: جوووووول أوووول أنطونيو سيلفا والأول بعد عرضية من إنزو فيرنانديز

بداية اللقاء

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باريس سان جيرمان × ماكابي حيفا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت بفوز باريس سان جيرمان 7-2.

ق 85: الساااابع، كارلوس سولير يسجل بعد تمريرة من ميسي

ق 70: جوووول عكسي والسادس باريسي

ق 64: جوووول مبابي والخامس لباريس سان جيرمان.

ق 50: جووول تقليص الفارق النتيجة 4-2 لباريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووول ميسي والراااابع

ق 38: هدف تقليص الفارق

ق 36: جووووول نيمار يسجل الهدف الثاااالث

ق 33: جوووول كيليان مبابي والثاااني

ق 19: جوووول ليونيل ميسي والهدف الأول من صناعة مبابي

بداية اللقاء

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سيلتك × شاختار دونتسك

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت بالتعادل 1-1

ق 58: موديريك يسجل التعاااادل لشاختار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول جياكوميكاس يتقدم لسيلتك أمام شاختار.

بداية اللقاء