انتهت دوري الأبطال - يوفنتوس (3) (4) بنفيكا.. وباريس يكتسح بسباعية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

بنفيكا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، ويحل يوفنتوس ضيفا على بنفيكا، ويلتقي باريس سان جيرمان مع ماكابي حيفا.

ويتصدر باريس سان جيرمان وبنفيكا ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس وماكابي المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

بنفيكا × يوفنتوس

أخبار متعلقة:
انتهت – لايبزيج (3) - (2) ريال مدريد.. دينامو زغرب (0) - (4) ميلان كيكي ستيين مديرا فنيا لـ فياريال تشكيل دوري الأبطال - مويس كين يقود هجوم يوفنتوس.. وأوتاميندي في دفاع بنفيكا تشكيل سان جيرمان – ميسي ومبابي ونيمار يقودون الهجوم الناري

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت بفوز بنفيكا 4-3.

ق 85: رافا سيلفا ينفرد ويسدد كرة قوية ترتطم بالقاااائم

ق 80: جوووول عرضية من إيلينج وتسديدة من ماكيني تسكن الشباك.

ق 77: جووول ميليك يسجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية من صامويل إيلينج

ق 73: عرضية من جواو بيدرو وتسديدة مباشرة من رافا سيلفا تمر أعلى العارضة.

ق 50: جووول رافا سيلفا يسجل الراااابع بعد تمريرة بينية من جريمالدو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جوووووول بنفيكا والثالث.. عرضية قوية من جواو ماريو يودعها رافا سيلفا بالكعب في الشباك.

ق 28: جوووووول بنفيكا والثاني.. جواو ماريو يسجل من ركلة جزاء للنسور.

ق 27: ركلة جزاء لبنفيكا بعد لمسة يد على خوان كوادرادو.

ق 24: الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو يحتسب الهدف والتعااادل.

ق 21: جوووووول التعااادل من تسجيل فلاهوفيتش لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 17: جوووووول أوووول أنطونيو سيلفا والأول بعد عرضية من إنزو فيرنانديز

بداية اللقاء

--

باريس سان جيرمان × ماكابي حيفا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت بفوز باريس سان جيرمان 7-2.

ق 85: الساااابع، كارلوس سولير يسجل بعد تمريرة من ميسي

ق 70: جوووول عكسي والسادس باريسي

ق 64: جوووول مبابي والخامس لباريس سان جيرمان.

ق 50: جووول تقليص الفارق النتيجة 4-2 لباريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووول ميسي والراااابع

ق 38: هدف تقليص الفارق

ق 36: جووووول نيمار يسجل الهدف الثاااالث

ق 33: جوووول كيليان مبابي والثاااني

ق 19: جوووول ليونيل ميسي والهدف الأول من صناعة مبابي

بداية اللقاء

--

سيلتك × شاختار دونتسك

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت بالتعادل 1-1

ق 58: موديريك يسجل التعاااادل لشاختار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول جياكوميكاس يتقدم لسيلتك أمام شاختار.

بداية اللقاء

يوفنتوس بنفيكا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان سيلتك
نرشح لكم
تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن سيناريوهات تأهل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. هل تحدث المعجزة؟ أليجري: غاضبون ومحبطون.. علينا تحويل الإحباط لحافز مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ بيلينجهام يكشف ما قاله لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي ودورتموند بعد 5 أشهر بلا هزيمة.. ريال مدريد يسقط أمام لايبزيج نتيجة غائبة منذ 2005.. ميلان يكتسح دينامو زغرب بالأربعة
أخر الأخبار
الرياضية: اتحاد جدة يجدد عقد حجازي موسمين 10 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف سبب حضور الخطيب إلى الإمارات قبل لقاء السوبر 25 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - مشاركة 17 منتخبا في بطولة العالم لفرق السيدات في مصر 40 دقيقة | رياضات أخرى
بين ليفاندوفسكي وفالفيردي.. تعرف على قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - السنغال تضرب موعدا ناريا مع مصر في النهائي ساعة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) حرس الحدود.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - شيكا يقود هجوم فاركو.. ومدحت فقوسة يظهر مع حرس الحدود 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة