انتهت – لايبزيج (3) - (2) ريال مدريد.. دينامو زغرب (0) - (4) ميلان

تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن

سيناريوهات تأهل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. هل تحدث المعجزة؟

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مواعيد مباريات الأربعاء 26-10-2022 - ختام الجولة في مصر.. ومواجهات مصيرية في أبطال أوروبا

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