كيكي ستيين مديرا فنيا لـ فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع المدرب الإسباني كيكي ستيين للفترة المتبقية من الموسم الجاري ولموسم إضافي آخر.

ويخلف ستيين مواطنه أوناي إيمري الذي رحل عن تدريب الفريق منذ أيام وأصبح أمس مديرا فنيا لفريق أستون فيلا.

وسبق أن قاد ستيين تدريب أندية برشلونة وريال بيتيس ولاس بالماس وراسينج سانتاندير.

وساهم كيكي في قيادة راسينج للتأهل للدوري الإسباني موسم 2001-2002.

ووصل مع ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا وتأهل للدوري الأوروبي.

وجاءت آخر تجاربه مع برشلونة موسم 2020-21.

وتحتل الغواصات الصفراء المركز السابع في جدول الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 11 جولة.

كما حسم تأهله إلى الدور المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي بالعلامة الكاملة قبل جولتين على النهاية.

وقاد إيمري فريق فياريال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2020-21 ثم الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.