كيكي ستيين مديرا فنيا لـ فياريال
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع المدرب الإسباني كيكي ستيين للفترة المتبقية من الموسم الجاري ولموسم إضافي آخر.
ويخلف ستيين مواطنه أوناي إيمري الذي رحل عن تدريب الفريق منذ أيام وأصبح أمس مديرا فنيا لفريق أستون فيلا.
وسبق أن قاد ستيين تدريب أندية برشلونة وريال بيتيس ولاس بالماس وراسينج سانتاندير.
وساهم كيكي في قيادة راسينج للتأهل للدوري الإسباني موسم 2001-2002.
𝐄𝐧𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭, @QSetien 💛! pic.twitter.com/OrxQCaeGms— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2022
ووصل مع ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا وتأهل للدوري الأوروبي.
وجاءت آخر تجاربه مع برشلونة موسم 2020-21.
وتحتل الغواصات الصفراء المركز السابع في جدول الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 11 جولة.
كما حسم تأهله إلى الدور المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي بالعلامة الكاملة قبل جولتين على النهاية.
وقاد إيمري فريق فياريال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2020-21 ثم الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.