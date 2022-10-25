تشكيل سان جيرمان – ميسي ومبابي ونيمار يقودون الهجوم الناري

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - نيمار - باريس سان جيرمان

أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان تشكيل فريقه استعدادا لملاقاة مكابي حيفا اليوم الثلاثاء.

ويستضيف سان جيرمان منافسه في المباراة في ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: خوان بيرنات- ماركينيوس- سيرجيو راموس- أشرف حكيمي

في الوسط: فيتينيا- فابيان رويز- ريناتو سانشيز

في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- ليونيل ميسي

ويتصدر سان جيرمان المجموعة بثماني نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن ملاحقه بنفيكا.

ويأتي يوفنتوس ثالثا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مكابي الرابع.

سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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