تشكيل دوري الأبطال - مويس كين يقود هجوم يوفنتوس.. وأوتاميندي في دفاع بنفيكا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس × روما

بدأ مويس كين أساسيا في تشكيل يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي في مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل لأول مرة في الجولة الماضية أمام إمبولي.

من جهة أخرى، تواجد فيديريكو جاتي كقلب دفاع ثالث بجانب ليوناردو بونوتشي، ودانيلو لويز.

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا على ملعب دا لوش بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل يوفنتوس شهد كذلك البدء بـ دوسان فلاهوفيتش بجانب مويس كين في الهجوم، فيما يبدأ ويستون ماكيني بجانب مانويل لوكاتيلي وأدريان رابيو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

الحارس: تشيزني.

الدفاع: دانيلو لويز - ليوناردو بونوتشي - فيدريكو جاتي.

الوسط: جوان كوادرادو - مانويل لوكاتيللي - ويستون ماكيني - أدريان رابيو - فيليب كوستيش.

الهجوم: مويس كين - دوسان فلاهوفيتش.

أليجري ضم أركاديوش ميليك على دكة البدلاء، والتي جاءت كالتالي:

حارس: ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو.

الدفاع: أليكس ساندرو - دانيلي روجاني.

الوسط: فابيو ميريتي - نيكولا فاجيولي.

الهجوم: صامويل إيلينج - أركاديوش ميليك - ماتياس سوليه.

أما بنفيكا، فيبدأ بالتشكيل ذاته الذي خاض مباراة بورتو.

واختار شميدت البدء بـ جونكالو راموس كمهاجم وحيد، ومن خلفه رافا سيلفا، وجواو ماريو، وفريدريك أورسنيس.

وجاء تشكيل بنفيكا كالآتي:

الحارس: أوديسياس فلاكديموس.

الدفاع: ألسكندر با - نيكولاس أوتاميندي - أنطونيو سيلفا - أليخاندرو جريمايدو.

الوسط: فلورينتيو لويز - إنزو فيرنانديز.

أمامهما: فريدريك أروسنيس - رافا سيلفا - جواو ماريو.

الهجوم: جونكالو راموس.

وضم روجر شميدت المدافع البرازيلي لوكاس فيرسيمو لأول مرة هذا الموسم بعد الشفاء من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت دكة بدلاء بنفيكا كالتالي:

حارس: هيلتون ليتي.

الدفاع: جون بروكس - جيلبيرتو - ميهاليو ريستيتش - لوكارس فيرسيمو - جواو فيكتور.

الوسط: ديوجو كونسالفيش - باولو بيرناردو - تشيكينيو - ديفيد نيريس.

الهجوم: بيتار موسى - هنريكي أراوخو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط فيما يأتي بنفيكا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

يوفنتوس بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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