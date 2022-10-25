تشكيل ميلان - جيرو يقود الهجوم أمام دينامو زغرب.. ودي كيتلاري أساسي
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان الذي يحل ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وتواجد جيرو على مقاعد بدلاء ميلان في مواجهة مونزا الأسبوع الحالي من الدوري الإيطالي.
ويعوض البلجيكي شارل دي كيتلاري غياب الإسباني براهيم دياز.
وجاء تشكيل ميلان:
حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو
الدفاع: بيير كالولو – ماتيو جابيا – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز
الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر
أمامهما: أنتي ريبيتش – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو
الهجوم: أوليفييه جيرو
ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.
ويحتاج الروسونيري للفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل لدور الـ 16.
ويتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويليه سالزبورج برصيد 6 نقاط.
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