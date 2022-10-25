التشكيل – موكوكو يقود هجوم دورتموند.. وهالاند أساسي مع سيتي
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
يقود الثنائي كريم أديمي ويوسوفا موكوكو هجوم فريق بوروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد دورتموند في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال.
وجاء تشكيل دورتموند كالآتي:
المرمى: كوبل
خط الدفاع: نيكلاس زوله - ماتس هوميلس - نيكو شلوتربيك
خط الوسط: جود بيلينجهام - إيمري تشان – ثورجان هازارد – جيوفاني رينا
خط الهجوم: يوليان براندت - يوسوفا موكوكو – كريم أديمي
بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: ستفيان أورتيجا
الدفاع: روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – جواو كانسيلو
الوسط: إليكاي جوندوجان – رودري – رياض محرز
الهجوم: خوليان ألفاريز – فيل فودين – إيرلينج هالاند
ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل، بينما يأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع إشبيلية الإسباني.