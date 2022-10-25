التشكيل – موكوكو يقود هجوم دورتموند.. وهالاند أساسي مع سيتي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

هالاند يسجل مع مانشستر سيتي أمام برايتون

يقود الثنائي كريم أديمي ويوسوفا موكوكو هجوم فريق بوروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد دورتموند في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال.

وجاء تشكيل دورتموند كالآتي:

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المرمى: كوبل

خط الدفاع: نيكلاس زوله - ماتس هوميلس - نيكو شلوتربيك

خط الوسط: جود بيلينجهام - إيمري تشان – ثورجان هازارد – جيوفاني رينا

خط الهجوم: يوليان براندت - يوسوفا موكوكو – كريم أديمي

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: ستفيان أورتيجا

الدفاع: روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – جواو كانسيلو

الوسط: إليكاي جوندوجان – رودري – رياض محرز

الهجوم: خوليان ألفاريز – فيل فودين – إيرلينج هالاند

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل، بينما يأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع إشبيلية الإسباني.

مانشستر سيتي دورتموند هالاند دوري أبطال أوروبا
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