تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء أمام لايبزيج بعد التأهل لدور الـ16

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بالبدلاء لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزيج الألماني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

لكن، يظل إيدين هازارد على مقاعد البدلاء رغم أن المباراة محسومة وتأهل ريال مدريد بالفعل إلى الدور المقبل.

واختار كارلو أنشيلوتي التشكيل كالآتي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - إيدر ميليتاو - لوكاس فاسكيز

الوسط: توني كروس - إدوارد كامافينجا - أوريلين تشواميني

الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جوس - فينسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد البدلاء ما يلي:

الحارس: أندريه لونين

الدفاع: داني كاربخال - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي - ألفارو أدريوزولا - جيسوس فاييحو.

الوسط: لويز لوبز - كارلوس دوتور جونزالس - سيرخيو أريباس.

الهجوم: كريم بنزيمة - إيدين هازارد - ألفارو خمينيز.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي لايبزيج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.