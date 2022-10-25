صديق أوجولا رجل مباراة سموحة والبنك الأهلي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - سموحة

حصد النيجيري صديق أوجولا جناح سموحة جائزة رجل مباراة سموحة والبنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة سموحة والبنك الأهلي والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

الجناح البالغ 21 عاما سجل هدف تعادل سموحة أمام البنك الأهلي.

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وشارك صديق خلال 90 دقيقة وسجل هدفا من تسديدته الوحيدة.

وأرسل 18 تمريرة صحيحة من 22 بنسبة دقة 82%.

فقد الاستحواذ مرة واحدة وارتكب خطأّ وحيدا، وفاز بصراعات ثنائية مرتين من أصل 5.

وحصد الموج الأزرق النقطة الأولى في الموسم بعدما خسر في الجولة الماضية من الزمالك.

النتيجة رفعت رصيد البنك إلى نقطتين بعد التعادل في الجولة الأولى ضد فاركو.

تعادل هو الرابع بين طارق العشري المدير الفني لسموحة وخالد جلال المدير الفني للبنك في الدوري المصري خلال 4 مباريات.

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