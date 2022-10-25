قائمة برشلونة - عودة كوندي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 18:34

كتب : FilGoal

برشلونة

عاد جول كوندي إلى قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونيخ في كامب نو غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

واختار تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة قائمة الفريق المكونة من 21 لاعبا.

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وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حارس المرمى: أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس.

الدفاع: جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - إيريك جارسيا - جول كوندي - أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - جافي - فرانكي دي يونج - بابلو توري.

الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - رافينيا - عثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

فيما يتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 12 نقاط يليه إنتر ميلان برصيد 7 نقاط ثم برشلونة 4 نقاط وأخيرا فيكتوريا بلزن بدون أي نقطة.

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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