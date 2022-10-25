التشكيل – خالد قمر يقود هجوم طلائع الجيش.. وتراوري أساسي مع إنبي

دفع علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش بـ خالد قمر في هجوم فريقه أمام إنبي في الدوري المصري.

ويلعب طلائع الجيش ضد إنبي في الجولة الثانية من الدوري، في المبارة التي تقام بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش الذي يعتمد عليه علاء عبد العال كالآتي:

المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد عبد الفتاح – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور – أحمد متعب

الوسط: إسلام محارب – محمد دياب – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: أحمد سمير – خالد قمر – كريم طارق

على الجانب الآخر جاء تشكيل إنبي الذي يعتمد عليه أحمد كشري كالآتي:

المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – خالد رضا – مروان صحراوي

الوسط: مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار

الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم جلال – رفيق كابو

وتعادل إنبي في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدف لكل فريق، بينما تعادل طلائع الجيش سلبيا مع الداخلية.