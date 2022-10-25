أحمد رفعت يسجل أول أهدافه في الدوري الإماراتي

افتتح أحمد رفعت رصيده التهديفي مع الوحدة بهدف سجله في شباك الظفرة في دوري أدنوك للمحترفين (الإماراتي).

ويستضيف الوحدة على ملعب آل نهيان في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي فريق الظفرة.

وبدأ رفعت أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي.

وسجل رفعت هدفه الأول بعد تمريرة من سيباستيان تيجالي أودعها رفعت بتسديدة مرت على يسار الحارس وسكنت الشباك بهدف جاء في الدقيقة 11.

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أحمد رفعت يفتتح النتيجة للوحدة بعد إنهاء مميز لتمريرة تيغالي الحاسمة..#الوحدة_الظفرة#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/7BLeWFBOaT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 25, 2022

وكان رفعت قد صنع هدفين في ظهوره الأول من الدوري الإماراتي بعدما شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني.

وخسر الجناح المصري فرصة التتويج الأول بلقب مع الوحدة عندما خسر من الشارقة بنتيجة 1-0 في نهائي كأس رئيس الدولة.