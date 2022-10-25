أحمد رفعت يسجل أول أهدافه في الدوري الإماراتي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة × النصر - الدوري الإماراتي

افتتح أحمد رفعت رصيده التهديفي مع الوحدة بهدف سجله في شباك الظفرة في دوري أدنوك للمحترفين (الإماراتي).

ويستضيف الوحدة على ملعب آل نهيان في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي فريق الظفرة.

وبدأ رفعت أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي.

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وسجل رفعت هدفه الأول بعد تمريرة من سيباستيان تيجالي أودعها رفعت بتسديدة مرت على يسار الحارس وسكنت الشباك بهدف جاء في الدقيقة 11.

وكان رفعت قد صنع هدفين في ظهوره الأول من الدوري الإماراتي بعدما شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني.

وخسر الجناح المصري فرصة التتويج الأول بلقب مع الوحدة عندما خسر من الشارقة بنتيجة 1-0 في نهائي كأس رئيس الدولة.

الوحدة الدوري الإماراتي أحمد رفعت
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