نونيز يعود إلى تدريبات ليفربول

عاد داروين نونيز مهاجم ليفربول إلى تدريبات الفريق قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

داروين نونيز النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على أياكس غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

وظهر نونيز اليوم في تدريبات الفريق الجماعية بعدما غاب عن مواجهة السبت في الدوري الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست.

وخسر ليفربول المباراة السابقة في الدوري الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد في الجولة الـ13 من المسابقة.

وكان المهاجم الأوروجواياني يعاني من آلام في عضلات الفخذ الخلفية بعد مباراة وست هام يونايتد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

نابولي: 12 نقطة.

ليفربول: 9 نقاط.

أياكس: 3 نقاط.

رينجرز: دون نقاط.