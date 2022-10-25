مؤتمر إنزاجي: مواجهة فيكتوريا بلزن نهائية.. ونتطور عن الموسم الماضي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

وصف سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر مباراة فريقه ضد فيكتوريا بلزن التشيكي بالنهائي.

ويستضيف إنتر الفريق التشيكي على ملعب جوسيبي مياتزا في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "خضنا 4 مباريات بأفضل طريقة، لكن مباراة الغد نهائي، نمر بنفس أحوال الموسم الماضي، مع مجموعة أصعب وإمكانية تحقيق أول أهدافنا في الموسم قبل جولة على النهاية، ونعلم أن الموقف في ميونيخ سيكون صعبا".

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وأضاف عن قوة الفريق الدفاعية، أجاب: "نعم لدينا مدافعين أقوياء وكذلك الفريق، نحن نتطور عن الموسم الماضي، عندما نتحدث عن الفريق دفاعيا ليس المدافعين فقط، لكن الفريق بأكمله".

وواصل "علينا العمل بقوة أكبر، الموسم الحالي ليس مختلفا عن الماضي، استقبال الأهداف يأتي بشكل مختلف، يوم الأحد الماضي استقبلنا من ركلة جزاء ومن ثم كان علينا تغطية مناطقنا الدفاعية بشكل أفضل".

وتابع "ليس جيدا أن نستقبل هدفا في الدقيقة 90، فريق مثلنا عليه ألا يستقبل هدفا مثل ذلك".

وتقدم إنتر بثنائية ضد فيورنتينا الذي عاد في النتيجة، ثم عاد إنتر ليتقدم مجددا ثم عدّل الفيولا النتيجة، وخطف إنتر الانتصار في الدقيقة 96.

واستدرك "آمل ألا تكون عقود اللاعبين تهديدا لاستقرار الفريق، ليس فقط ميلان شكرينيار لكنني أفكر أيضا في باقي اللاعبين، كمدرب أعلم أن المديرين يعملون على حل الأمر".

وأكمل "المدربون يُحاسبون بالنتائج فقط، في عقلي مباراة الغد، والهدف التأهل بعدما كان البعض يرى الأمر صعبا عقب القرعة".

وأتم "غدا لدينا فرصة أمام جماهيرنا، نأمل إرضائهم وكذلك أنفسنا، تنقصنا الخطوة الأخيرة، وهذا ما يُظهر الفريق القوي".

ويحتاج إنتر للفوز بالمباراة دون النظر لنتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، من أجل التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مؤتمر إنزاجي إنتر سيموني إنزاجي
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