السوبر المصري - وصول بعثة الأهلي إلى أبو ظبي

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى أبو ظبي من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وغادرت بعثة الأهلي من مطار القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، صوب أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

واستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الفريق الأحمر في أبو ظبي.

ويرافق بعثة الأهلي كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق في النادي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيف نسختي الدوري والكأس في موسم 2020/2021، بينما يلعب الزمالك بصفته بطل نفس البطولتين.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

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