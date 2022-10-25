أوليفر كان: ليس لدينا ما نتخلى عنه أمام برشلونة.. سنلعب من أجل الصدارة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

أوليفر كان

شدد أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني على أن فريقه سيلعب من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته أمام برشلونة.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام برشلونة غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر كان عبر موقع ناديه: "مباراة برشلونة دائما مميزة، إنه ناد كبير وفريق كبير وكان بيننا الكثير من المنافسات في الماضي، نحن مستعدون جيدا لهذه المباراة الكبيرة".

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وأضاف "لعبنا بشكل جيد في الآونة الأخيرة والنتائج كانت إيجابية وجيدة، تأهلنا بالفعل إلى دور الـ16 لكننا لا نزال نريد تحقيق هدفنا وإنهاء المجموعة في المركز الأول، ليس لدينا ما نتخلى عنه في برشلونة".

وأكمل "الفريق لم يلعب بشكل سيئ من قبل، لكن النتائج لم تكن دائما جيدة، هدفنا هو أن نكون على قمة جدول الدوري قبل التوقف لكأس العالم".

وواصل "نلعب في أقوى مجموعة بدوري الأبطال، الأمر لم ينته بعد ونحن نحترم برشلونة بشكل كبير والعروض التي قدموها في الدوري قوية ورائعة، وبالنسبة لنا المباراة فرصة لتقييم أنفسنا أمام واحد من أفضل الفرق في أوروبا وهذا ما يريده الفريق".

وأكد "لن نذهب إلى برشلونة ونعقتد أننا تأهلنا بالفعل لأننا نريد أن نكون أصحاب الصدارة، وبخلاف ذلك هي دائما مباراة كبيرة وقوية بين الفريقين".

وعن مانويل نوير قال: "علينا الانتظار لنرى كيف تتطور حالته من يوم إلى آخر، إنها قصة مؤلمة لكنها ليست بهذه الخطورة وأعتقد أنه سيكون جاهزا قريبا".

ويتصدر بايرن المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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