تشكيل تشيلسي - غياب كوليبالي.. وأوباميانج في الهجوم أمام سالزبورج في دوري الأبطال

غاب كالديو كوليبالي عن تشكيل تشيلسي لمواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا وحل تياجو سيلفا بديلا.

ويحل تشيلسي ضيفا على سالزبورج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبدأ توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي بالثنائي الهجومي كريستيان بوليسيتش وإيريك بيير أوباميانج في تشكيل الفريق الأساسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا - مارك كوكوريا.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينيو – كالاجير.

أمامهما: كاي هافيرتز – كريستيان بوليسيتش – رحيم ستيرلينج

الهجوم: إيريك بيير أوباميانج.

ويعتلي تشيلسي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحل سالزبورج ثانيا برصيد 6 نقاط.