انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(1) البنك.. نهاية اللقاء
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد البنك الأهلي على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية اللقاء
ق 87: عرضية من رزاق سيسيه وكريم بامبو داخل منطقة الجزاء والمرمى خالٍ يسدد أعلى العارضة.
ق 56: تسديدة قوية من إسحاقو يعقوبو تمر بجوار القائم الأيسر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووول التعاااادل.. دودو يمرر بينية إلى أوجولا الذي يسدد كرة أرضية داخل الشباك.
ق 35: ركلة حرة غير مباشرة تمر من الجميع ولاعب سموحة من داخل منطقة الست ياردات والمرمى خالٍ.
ق 31: جووووول محمد هلال والأول من ركلة جزاء
ق 28: ركلة جزاء لناصر منسي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل دوكو دودو
بداية المباراة
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