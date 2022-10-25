انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(1) البنك.. نهاية اللقاء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

فريقة سموحة أمام الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد البنك الأهلي على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---

أخبار متعلقة:
السوبر المصري – بعثة الزمالك تصل أبو ظبي التشكيل – شبانة أساسي في دفاع سموحة.. وأبو جبل يقود البنك الأهلي خبر في الجول - محمد عبد المنعم يخضع لعملية جراحية في الأنف عقب السوبر مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير الرعاة على القميص في مباراة السوبر

نهاية اللقاء

ق 87: عرضية من رزاق سيسيه وكريم بامبو داخل منطقة الجزاء والمرمى خالٍ يسدد أعلى العارضة.

ق 56: تسديدة قوية من إسحاقو يعقوبو تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول التعاااادل.. دودو يمرر بينية إلى أوجولا الذي يسدد كرة أرضية داخل الشباك.

ق 35: ركلة حرة غير مباشرة تمر من الجميع ولاعب سموحة من داخل منطقة الست ياردات والمرمى خالٍ.

ق 31: جووووول محمد هلال والأول من ركلة جزاء

ق 28: ركلة جزاء لناصر منسي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل دوكو دودو

بداية المباراة

سموحة البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
صديق أوجولا رجل مباراة سموحة والبنك الأهلي لا فائز بين العشري وجلال.. سموحة والبنك الأهلي يتعادلان مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) إنبي.. الشوط الثاني عامر حسين لـ في الجول: لم يصلنا أي خطابات بشأن ألوان ملابس الزمالك والأهلي في السوبر التشكيل – خالد قمر يقود هجوم طلائع الجيش.. وتراوري أساسي مع إنبي السوبر المصري - وصول بعثة الأهلي إلى أبو ظبي السوبر المصري – بعثة الزمالك تصل أبو ظبي التشكيل – شبانة أساسي في دفاع سموحة.. وأبو جبل يقود البنك الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل سان جيرمان – ميسي ومبابي ونيمار يقودون الهجوم الناري 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - مويس كين يقود هجوم يوفنتوس.. وأوتاميندي في دفاع بنفيكا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ميلان - جيرو يقود الهجوم أمام دينامو زغرب.. ودي كيتلاري أساسي 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – موكوكو يقود هجوم دورتموند.. وهالاند أساسي مع سيتي 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء أمام لايبزيج بعد التأهل لدور الـ16 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
صديق أوجولا رجل مباراة سموحة والبنك الأهلي 46 دقيقة | الكرة المصرية
لا فائز بين العشري وجلال.. سموحة والبنك الأهلي يتعادلان ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) إنبي.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة