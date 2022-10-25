السوبر المصري – بعثة الزمالك تصل أبو ظبي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

وصلت بعثة فريق نادي الزمالك إلى أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات تحضيرًا لخوض مباراة كأس السوبر.

ويلتقي الزمالك بغريمه الأهلي في استاد هزاع بن زايد بإمارة أبو ظبي الجمعة المقبل.

وحرصت أعداد من جماهير الزمالك على استقبال بعثة الفريق في مطار أبو ظبي.

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وعلم FilGoal.com أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك اصطحب معه جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق ما عدا الثنائي المصاب محمود حمدي "الونش" وإبراهيما نداي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيف نسختي الدوري والكأس في موسم 2020/2021، بينما يلعب الزمالك بصفته بطل نفس البطولتين.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.

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