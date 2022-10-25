مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير الرعاة على القميص في مباراة السوبر

كشف مصدر من الأهلي عن مصير رعاة الفريق الذين سيظهرون خلال مباراة كأس السوبر أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الأهلي سيرتدي القميص الجديد الخاص بشركة أديداس ولكن بدون الرعاة الجدد وسيتم وضع شعارات رعاة ومعلني الموسم الماضي ما عدا شركة we التي كانت الراعي الرئيسي السابق للفريق".

وتابع "الرعاة الجدد لن تظهر شعاراتهم على قميص السوبر لأن المباراة تعد من الموسم السابق وليس ضمن اتفاقية الرعاية التي تم إبرامها سابقا".

كأس السوبر سيكون هو النسخة الخاصة بموسم 2021/2022 بينما سيتم تحديد الطرف الذي سيواجه الزمالك في نسخة الموسم الحالي عقب تحديد الفائز بنسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

ويسعى الأهلي للتتويج بكأس السوبر لأول مرة منذ نسخة 2018\2019.

ويمتلك الأهلي 11 لقبًا في كأس السوبر، بينما يأتي الزمالك من خلفه بـ 4 ألقاب.