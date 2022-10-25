خبر في الجول - محمد عبد المنعم يخضع لعملية جراحية في الأنف عقب السوبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:01

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم

سيجري محمد عبد المنعم عملية جراحية في الأنف عقب مباراة كأس السوبر أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وعلم FilGoal.com أن عبد المنعم سيخضع لعملية جراحية في الأنف بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أسوان الماضية في الدوري.

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وتعرض المدافع صاحب الـ 23 عاما لإصابة في مكان جديد في أحد عظام الأنف وهو مختلف عن المكان الذي تعرض به للإصابة القديمة.

وفضل اللاعب تأجيل العلاج والجراحة لكي يتمكن من المشاركة في مباراة السوبر ولكن مع وضع ضمادات طبية متخصصة على أنفه لحمايته حتى نهاية المباراة.

وكان عبد المنعم قد أصيب بكسر في الأنف أثناء مواجهة مصر مع السنغال في تصفيات كأس العالم وخضع على أثرها لعملية جراحية سابقة.

ويسعى الأهلي للتتويج بكأس السوبر لأول مرة منذ نسخة 2018\2019.

ويمتلك الأهلي 11 لقبًا في كأس السوبر، بينما يأتي الزمالك من خلفه بـ 4 ألقاب.

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