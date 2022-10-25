مدرب أياكس: قادرون على إسقاط ليفربول بفارق هدفين

يؤمن ألفريد شرودر مدرب أياكس أمستردام بقدرة فريقه على إسقاط ليفربول بفارق هدفين في المباراة التي تجمعهما يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أياكس في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بحثا عن تأمين العبور لدور الـ16.

وقال شرودر للصحفيين: "هل يمكننا التأهل؟ نحن بحاجة للفوز بفارق هدفين. نؤمن بأنفسنا".

أياكس الذي يملك 3 نقاط فقط يأمل في حدوث معجزة، تبدأ مرحلتها الأولى بالفوز على ليفربول صاحب الـ9 نقاط، بفارق هدفين، وانتظار خسارة الحمر من نابولي في الجولة الأخيرة مع فوز الفريق الهولندي على جلاسكو رينجرز.

الفريق الهولندي خسر في أنفيلد بنتيجة 2-1، ويمكنه التأهل لدور الـ16 في حالة فوزه بفارق هدفين على ليفربول وحدوث السيناريو السابق، وذلك بقاعدة المواجهات المباشرة، لأنه سيتساوى مع ليفربول وقتها.

وأضاف "نحن نعلم أن ليفربول لديه فريق رائع لكننا نريد أن نلعب بشكل أفضل ونقوم بالكثير من الأشياء بشكل أفضل".

وتابع "بالتأكيد شاهدنا مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست وقبلها مباراتهم ضد مانشتسر سيتي، أمام فورست كان بإمكانهم الفوز 6-1 لكن لم يحالفهم الحظ".

وواصل "ستكون مباراة مختلفة تمامًا ضد ليفربول. لا يمكن للاعبين السماح لأنفسهم بعدم التركيز".

في الجولة الأخيرة، سيحل نابولي ضيفا على ليفربول في الجولة الختامية، بينما سيلعب أياكس ضد جلاسكو رينجرز في اسكتلندا.

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