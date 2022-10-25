أسوان يمدد تعاقده مع عبد العزيز موسى لمدة موسمين

أعلن نادي أسوان تمديد تعاقده مع عبد العزيز موسى لاعب وسط الفريق.

وأشار النادي إلى أن لاعب الوسط قد مدد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

وشارك موسى في المباراة الثانية لأسوان في الدوري أمام الأهلي بينما غاب عن مباراة الاتحاد الأولى.

وقضى صاحب الـ 33 عاما الموسم الماضي معارا من أسوان لإيسترن كومباني الذي شارك في الدوري الممتاز.

ومع إيسترن شارك موسى في 13 مباراة.

وعاد أسوان للدوري الممتاز بداية من الموسم الحالي برفقة الداخلية وحرس الحدود.

وتعرض الفريق للهزيمة في أول مباراتين من الأهلي والاتحاد بهدف في كل منهما.