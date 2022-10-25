مؤتمر جارسيا: وضعنا في أبطال أوروبا معقد.. وكوندي مدافع متكامل

اعترف إيريك جارسيا مدافع نادي برشلونة بصعوبة مهمة فريقه في الحصول على بطاقة التأهل إلى ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي: "الأمر معقد لأنه لا يعتمد علينا، سوف نعرف وضعنا قبل اللقاء، سنحاول الفوز بكل تأكيد غدًا".

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن مع خسارة إنتر أو تعادله في مواجهة نفس الفريقين من أجل التأهل لدور الـ 16.

وأضاف "عندما تلعب كثيرا، كل 3 أيام مباراة، سيكون لديك فقط وقت للتفكير في المباراة التالية، لا شيء آخر".

وعن مستواه خلال هذا الموسم أوضح "حاولت دائما تقديم أفضل ما لدي، أنا بعمر 21 سنة، وهناك مجال للتطور وأنا أعمل من أجل ذلك، أعرف أنه عندما أفشل يجب أن أتحسن، لدي أشخاص بجانبي يعطوني التوجيهات، ولكن ما يقال عني من الخارج لا يهمني".

وشدد "صحيح انني المسؤول بركلة جزاء ريال مدريد وخطأ إنتر أيضا، الإنتقادات بناءة وأنا عمري عاما21 وأحاول التحسن، بينما الإنتقادات الجارحة لا أهتم لها".

وعن زميله الفرنسي جول كوندي علق "كوندي أظهر بالفعل في إشبيلية أنه مدافع متكامل. سريع للغاية ومن الرائع وجوده معنا، أيضا هو شاب ولديه مستقبل كبير".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.