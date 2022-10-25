مؤتمر تشافي: لا زلنا نملك بعض الآمال الصغيرة للتأهل.. وليس لدينا ما نخسره أمام بايرن

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

يرى تشافي هيرنانديز أن فريقه لا يزال يحتفظ ببعض الآمال ولكن الصغيرة للتأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن مع خسارة إنتر أو تعادله في مواجهة نفس الفريقين من أجل التأهل لدور الـ 16.

أخبار متعلقة:
قائمة بايرن ميونيخ – غياب نوير وعودة مولر في مواجهة برشلونة قائد دورتموند يغيب عن مواجهة سيتي تذكرتي تعلن إحصائيات حضور الجماهير في اليوم الثاني من مباريات الجولة بالدوري اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم

وفي حالة فوز إنتر على فيكتوريا بلزن سيضمن الفريق وصوله لدور الـ 16 بينما سيفقد برشلونة الأمل على التأهل من دور المجموعات.

وقال تشافي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "نريد أن نظهر إننا نستطيع المنافسة ضد ذلك المستوى بغض النظر عما حدث في ميلانو، لا يزال هناك بعض الآمال الصغيرة ولكن نراها معقدة لأننا لم نعد نعتمد على أنفسنا".

واستمر "رسالتي للجماهير أن يكونوا مثل العادة نحتاج لدعمهم والهدف غدا هو تقديم مباراة جيدة والحصول على شعور جيد".

وواصل "أنا دائما متفائل ولكن نحن نعتمد على أنفسنا لذلك لا يمكنني الشعور بإيجابية وهذا شعور منطقي".

وتابع "ما يمنحنا المزيد من الأمان هو أننا ليس لدينا ما نخسره سيكون هناك لاعبا إضافي في وسط الملعب وستكون معركة تكتيكية بين المدربين وغدا جهزنا لشيء ليمكننا الهجوم بشكل أفضل ودقر غيرنا النظام ولن نلعب بخطة 4-4-2 سنلعب بنفس خطتنا المعتادة ولكن بخيارات مختلفة في الدفاع والهجوم".

وأجاب "دراسة فرق الدوري الأوروبي؟ لا هذا احتمال بالطبع ولكن لم يحدث بعد غدا سنذهب للمباراة وقبلها سنشاهد مباراة إنتر وفيكتوريا بزلن في غرف خلع الملابس وإن كان علينا اللعب في الدوري الأوربي سنذهب ونقاتل مثل الأسود للتتويج به ولكن سنرى ما سيحدث غدا".

وتحدث تشافي عما تغير في الفريق عقب الهزيمة من ريال مدريد قائلا: "الفريق لديه الشخصية لم نكن في أفضل حالاتنا ولكنها مجموعة لديها عقلية الانتصار ويريدون إثبات أن بإمكانهم الفوز في كل مباراة".

وشدد "نحن لسنا هنا للتجربة ولكن للفوز بالمباريات والألقاب، أنا أؤمن كثيرا ببوسكتس ودي يونج وسأستخدم كل منهما حسب حالة المباراة ولكن بالنسبة لي سيظل بوسكتس مهما دائما".

وأضاف "ستكون مباراة انتقام بالنسبة لليفاندوفسكي الذي لم يسجل في مباراة الذهاب وبالنسبة للفريق بالكامل".

وأتم "عند نهاية المباراة التي خضناها في ميونخ شعرت أننا استحقينا أكثر وأيضا في مواجهة إنتر هنا في كامب نو، هذه المسابقة كانت قاسية بالنسبة لنا وسنرى ما سيحدث غدا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

برشلونة بايرن ميونيخ تشافي هيرنانديز دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مدرب أياكس: قادرون على إسقاط ليفربول بفارق هدفين مؤتمر جارسيا: وضعنا في أبطال أوروبا معقد.. وكوندي مدافع متكامل قائمة بايرن ميونيخ – غياب نوير وعودة مولر في مواجهة برشلونة قائد دورتموند يغيب عن مواجهة سيتي هيرنانديز: إقصاء برشلونة سيكون ضربة قوية للجميع.. وتوقعت تأهلهم لدور الـ 16 جوارديولا: نعلم مدى صعوبة مواجهة دورتموند في ملعبه.. ونستهدف الصدارة مؤتمر أنشيلوتي: من يخشى الإصابات فليشاهد الأفلام على الأريكة.. وراهنت رودريجو مؤتمر روديجير: فينيسيوس يساعدني على تحدث الإسبانية.. وكروس أسطورة
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمد عبد المنعم يخضع لعملية جراحية في الأنف عقب السوبر 12 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب أياكس: قادرون على إسقاط ليفربول بفارق هدفين 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسوان يمدد تعاقده مع عبد العزيز موسى لمدة موسمين 36 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جارسيا: وضعنا في أبطال أوروبا معقد.. وكوندي مدافع متكامل 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد الجماعية ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: لا زلنا نملك بعض الآمال الصغيرة للتأهل.. وليس لدينا ما نخسره أمام بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بايرن ميونيخ – غياب نوير وعودة مولر في مواجهة برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائد دورتموند يغيب عن مواجهة سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي 4 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق