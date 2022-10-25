مؤتمر تشافي: لا زلنا نملك بعض الآمال الصغيرة للتأهل.. وليس لدينا ما نخسره أمام بايرن

يرى تشافي هيرنانديز أن فريقه لا يزال يحتفظ ببعض الآمال ولكن الصغيرة للتأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن مع خسارة إنتر أو تعادله في مواجهة نفس الفريقين من أجل التأهل لدور الـ 16.

وفي حالة فوز إنتر على فيكتوريا بلزن سيضمن الفريق وصوله لدور الـ 16 بينما سيفقد برشلونة الأمل على التأهل من دور المجموعات.

وقال تشافي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "نريد أن نظهر إننا نستطيع المنافسة ضد ذلك المستوى بغض النظر عما حدث في ميلانو، لا يزال هناك بعض الآمال الصغيرة ولكن نراها معقدة لأننا لم نعد نعتمد على أنفسنا".

واستمر "رسالتي للجماهير أن يكونوا مثل العادة نحتاج لدعمهم والهدف غدا هو تقديم مباراة جيدة والحصول على شعور جيد".

وواصل "أنا دائما متفائل ولكن نحن نعتمد على أنفسنا لذلك لا يمكنني الشعور بإيجابية وهذا شعور منطقي".

وتابع "ما يمنحنا المزيد من الأمان هو أننا ليس لدينا ما نخسره سيكون هناك لاعبا إضافي في وسط الملعب وستكون معركة تكتيكية بين المدربين وغدا جهزنا لشيء ليمكننا الهجوم بشكل أفضل ودقر غيرنا النظام ولن نلعب بخطة 4-4-2 سنلعب بنفس خطتنا المعتادة ولكن بخيارات مختلفة في الدفاع والهجوم".

وأجاب "دراسة فرق الدوري الأوروبي؟ لا هذا احتمال بالطبع ولكن لم يحدث بعد غدا سنذهب للمباراة وقبلها سنشاهد مباراة إنتر وفيكتوريا بزلن في غرف خلع الملابس وإن كان علينا اللعب في الدوري الأوربي سنذهب ونقاتل مثل الأسود للتتويج به ولكن سنرى ما سيحدث غدا".

وتحدث تشافي عما تغير في الفريق عقب الهزيمة من ريال مدريد قائلا: "الفريق لديه الشخصية لم نكن في أفضل حالاتنا ولكنها مجموعة لديها عقلية الانتصار ويريدون إثبات أن بإمكانهم الفوز في كل مباراة".

وشدد "نحن لسنا هنا للتجربة ولكن للفوز بالمباريات والألقاب، أنا أؤمن كثيرا ببوسكتس ودي يونج وسأستخدم كل منهما حسب حالة المباراة ولكن بالنسبة لي سيظل بوسكتس مهما دائما".

وأضاف "ستكون مباراة انتقام بالنسبة لليفاندوفسكي الذي لم يسجل في مباراة الذهاب وبالنسبة للفريق بالكامل".

وأتم "عند نهاية المباراة التي خضناها في ميونخ شعرت أننا استحقينا أكثر وأيضا في مواجهة إنتر هنا في كامب نو، هذه المسابقة كانت قاسية بالنسبة لنا وسنرى ما سيحدث غدا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.