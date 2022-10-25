قائمة بايرن ميونيخ – غياب نوير وعودة مولر في مواجهة برشلونة

أعلن بايرن ميونيخ القائمة المسافرة لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على برشلونة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخلت القائمة من اسم مانويل نوير الذي يعاني من إصابة على مستوى الكتف.

فيما عاد توماس مولر للتواجد ضمن قائمة بايرن ميونيخ بعد غيابه عن مواجهة هوفينهايم بالدوري الألماني.

وجاءت قائمة بايرن كالتالي:

حراسة المرمى: سفين أولريخ – جوهانس شينك

في الدفاع: جوسيب ستانيسيتش- دايوت أوباميكانو- بنجامين بافارد- نصير مزراوي – توماس دي ليخت – ألفونسو دافيز

الوسط: ليون جوريتزكا- جوشوا كيميتش – سيرج جنابري – مارسيل سابيتسر – ريان جرافينبيرش – جمال موسيالا

الهجوم: كينجسلي كومان - ماتياس تيل – ساديو ماني – توماس مولر – تشوبو موتينج

ويتصدر بايرن المجموعة برصيد 12 نقاط يليه إنتر ميلان برصيد 7 نقاط ثم برشلونة 4 نقاط وأخيرا فيكتوريا بلزن بدون أي نقطة.