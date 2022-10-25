قائد دورتموند يغيب عن مواجهة سيتي
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 13:56
كتب : FilGoal
تأكد غياب ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند عن مواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.
ويحل سيتي ضيفا على دورتموند في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.
وذكرت قناة SPORT1 أن رويس خسر سباقه ضد الزمن للشفاء من الإصابة في الكاحل قبل ساعات من اللقاء.
وأوضح التقرير أن غياب قائد دورتموند أصبح في حكم المؤكد.
البالغ من العمر 33 عاما سجل 3 أهداف وصنع 4 خلال 11 مباراة لعبها مع دورتموند هذا الموسم في مختلف المسابقات.
المباراة ستشهد عودة إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي وزميليه إرلينج هالاند ومانويل أكانجي لملعب ناديهم السابق بروسيا دورتموند.
ويتصدر سيتي حاليا ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن دورتموند، ويضمن الفوز الصدارة للفريق السماوي.
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