تذكرتي تعلن إحصائيات حضور الجماهير في اليوم الثاني من مباريات الجولة بالدوري

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

تذكرتي

أصدرت شركة "تذكرتي" بيانًا أوضحت فيه إحصائيات بيع التذاكر والحضور في مباريات أمس الااثنين بالدوري المصري.

واستعرضت "تذكرتي" كل إحصائيات مباريات غزل المحلة ضد الإسماعيلي، والاتحاد السكندري ضد الداخلية، وفيوتشر ضد المقاولون العرب.

وجاءت الإحصائيات كالآتي:

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غزل المحلة × الإسماعيلي

غزل المحلة: 380 تذكرة مباعة.

الحضور: 337.

الإسماعيلي: 431 تذكرة مباعة.

الحضور: 403.

الاتحاد السكندري × الداخلية

الاتحاد السكندري: 593 تذكرة مباعة

الحضور: 532

الداخلية: 1 تذكرة مباعة

الحضور: 1

فيوتشر × المقاولون العرب

فيوتشر: لا يوجد تذاكر مباعة

الحضور: لا يوجد

المقاولون العرب: 56 تذكرة مباعة

الحضور: 48.

الدوري المصري تذكرتي
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