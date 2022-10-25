تحضيرا لكأس إفريقيا.. منتخب الشباب ينتظر رد جامبيا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 13:25

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

ينتظر منتخب مصر للشباب رد منافسه الجامبي بشأن خوض مباراة ودية بين الفريقين.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الجامبي، من أجل تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين في شهر نوفمبر المقبل.

ويسعى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لخوض مباريات ودية في المعسكر المقبل في شهر نوفمبر.

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ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات كاس أمم إفريقيا للشباب وذلك في شهر فبراير المقبل.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب
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