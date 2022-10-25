الكومي رئيسا لبعثة منتخب الناشئين في تصفيات كأس الأمم بالجزائر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تكليف إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة منتخب الناشئين في رحلتها إلى الجزائر.

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2006 للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم الأحد المقبل للأراضي الجزائرية لافتتاح مشوار التصفيات.

أخبار متعلقة:
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1990 النصر يتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد صدمة حمد الله هيرنانديز: إقصاء برشلونة سيكون ضربة قوية للجميع.. وتوقعت تأهلهم لدور الـ 16 جوهرة برازيلية جديدة.. باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع إندريك

وسيفتتح المنتخب مشواره بمواجهة ليبيا يوم 8 نوفمبر، قبل أن يواجه تونس يوم 11 نوفمبر وسيختتم مشواره بمواجهة المغرب يوم 14 نوفمبر.

وسيتأهل أول المجموعة فقط إلى كأس الأمم الإفريقية.

منتخب 2006 كان قد شارك في كأس العرب خلال شهر سبتمبر الماضي ووصل إلى دور ربع النهائي قبل أن يخرج من المغرب بالهزيمة بهدفين دون مقابل.

منتخب مصر 2006 الجزائر إيهاب الكومي اتحاد الكرة
نرشح لكم
تذكرتي تعلن إحصائيات حضور الجماهير في اليوم الثاني من مباريات الجولة بالدوري في الجول يكشف قائمة الأهلي.. غياب ديانج في السوبر أمام الزمالك في الجول يكشف رئيس بعثة الأهلي في الإمارات مواعيد مباريات الثلاثاء 25-10-2022 - صدامات قوية في أوروبا والدوري المصري خبر في الجول - رأفت خليل وكوكا يعودان من المنتخب الأولمبي لـ الأهلي قبل السوبر خبر في الجول – عبد المجيد يعود من المنتخب الأولمبي وينضم لـ الزمالك في السوبر مصيلحي: الحكم تسرع في طرد محمود علاء.. وأموتو رد على المشككين مدير فاعليات أبو ظبي: مهرجان جماهير قبل السوبر.. والحفل الغنائي من تقديم أحمد سعد
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي: لا يزال لدينا بعض الآمال الصغيرة للتأهل.. وليس لدينا ما نخسره أمام بايرن 29 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
قائمة بايرن ميونيخ – غياب نوير وعودة مولر في مواجهة برشلونة 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائد دورتموند يغيب عن مواجهة سيتي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم 37 دقيقة | قطر 2022
تذكرتي تعلن إحصائيات حضور الجماهير في اليوم الثاني من مباريات الجولة بالدوري 37 دقيقة | الكرة المصرية
تحضيرا لكأس إفريقيا.. منتخب الشباب ينتظر رد جامبيا 51 دقيقة | منتخب مصر
الكومي رئيسا لبعثة منتخب الناشئين في تصفيات كأس الأمم بالجزائر 54 دقيقة | الكرة المصرية
النصر يتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد صدمة حمد الله ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي 4 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق