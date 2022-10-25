الكومي رئيسا لبعثة منتخب الناشئين في تصفيات كأس الأمم بالجزائر

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تكليف إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة منتخب الناشئين في رحلتها إلى الجزائر.

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2006 للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم الأحد المقبل للأراضي الجزائرية لافتتاح مشوار التصفيات.

وسيفتتح المنتخب مشواره بمواجهة ليبيا يوم 8 نوفمبر، قبل أن يواجه تونس يوم 11 نوفمبر وسيختتم مشواره بمواجهة المغرب يوم 14 نوفمبر.

وسيتأهل أول المجموعة فقط إلى كأس الأمم الإفريقية.

منتخب 2006 كان قد شارك في كأس العرب خلال شهر سبتمبر الماضي ووصل إلى دور ربع النهائي قبل أن يخرج من المغرب بالهزيمة بهدفين دون مقابل.