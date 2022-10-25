النصر يتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد صدمة حمد الله

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

حمدالله

قرر نادي النصر السعودي التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بعد حصوله مهاجمه السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله على حكم ضد النادي العاصمي.

وحصل حمد الله مهاجم اتحاد جدة الحالي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى ناديه السابق.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن إدارة النصر سترفع خلال اليومين المقبلين استئنافا إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد قرار فيفا بشأن أحقية المهاجم المغربي في المبالغ المتبقية التي كان يطالب بها".

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فيما كتب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في "تويتر": "قبل أن نفسخ عقده، كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها حوالي 6 ملايين يورو".

وأضاف "اليوم حكم له فيفا تقريبا بنصف ما كان مطلوبا منا،ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين. نذهب إلى كاس قريبا".

واختتم "القضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تماما في موضوعها وليس لها علاقة بقرار اليوم".

وكان حمد الله قد تقدم بشكوى لدى فيفا طالب فيها بالحصول على 6 ملايين يورو كمستحقات متأخرة لدى النصر.

ويلعب حمد الله بقميص الاتحاد منذ يناير الماضي بعدما فسخ النصر التعاقد معه لأسباب قانونية وفقا لما أعلن النادي العاصمي.

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النصر السعودي عبد الرازق حمد الله اتحاد جدة
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