اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1990

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 12:33

كتب : محمود صلاح

30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990

أول مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم بعد 56 عاما من الغياب، كانت في نسخة كأس العالم 1990.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.

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