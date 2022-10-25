اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1990
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 12:33
كتب : محمود صلاح
أول مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم بعد 56 عاما من الغياب، كانت في نسخة كأس العالم 1990.
هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.
أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.
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